حالة طوارئ في إقليم كندي

وأوضح رئيس وزراء الإقليم موي عبر منصة "إكس" أن "الإعلان جاء نتيجة تهديد الحرائق للمجتمعات المحلية وإجبارها لآلاف المواطنين على مغادرة منازلهم".وبحسب بيانات وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان، فقد بلغ عدد حرائق الغابات النشطة حتى مساء الخميس 16 حريقا، مع احتواء ثلاثة منها فقط.يذكر أن هذه الخطوة تجعل ساسكاتشوان ثاني إقليم كندي يعلن حالة الطوارئ بعد مقاطعة ، التي اتخذت الإجراء ذاته الأربعاء الماضي بسبب تفاقم الحرائق.من جهته، أعلن رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو، أن "الكارثة أدت إلى إجلاء 17 ألف شخص، وهي أكبر عملية نزوح تشهدها المقاطعة في تاريخها الحديث".وأشار إلى موافقة ، ، على نشر الجيش لدعم جهود الإغاثة، نظرا لضخامة المهمة والوقت المحدود لتنفيذها.يذكر أن إعلان حالة الطوارئ يمكن السلطات من تسهيل عمليات إخلاء السكان وتوفير المأوى والخدمات اللازمة لهم بشكل أكثر فاعلية.