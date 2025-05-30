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إيران ترد على تقرير الاستخبارات النمساوية حول سلمية البرنامج النووي
دوليات
2025-05-30 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,041 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
نددت
طهران
اليوم الجمعة، بتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات
النمساوية
"يشكك في سلمية برنامجها النووي"، ووصفته بأنه "كاذب ولا أساس له من
الصحة
ويفتقر إلى أي مصداقية".
وطالب المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي بتوضيح رسمي من الحكومة
النمساوية
بشأن "التقرير الكاذب الذي أصدرته وكالة استخبارات هذا البلد حول البرنامج النووي السلمي الإيراني"، قائلا: إن "هذا الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية من شأنه إضعاف مصداقية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
".
وأوضح أن بلاده "تعارض بقوة" الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، و"تؤيد بقوة فكرة
تحرير منطقة
غرب آسيا
من أسلحة الدمار الشامل، على خلاف
النمسا
وبعض
الدول الأوروبية
الأخرى التي التزمت الصمت المتعمد بشأن تسليح الكيان الصهيوني بمختلف أسلحة الدمار الشامل، والتي بدعمها الشامل لهذا الكيان الإبادي والمحتل، فإنها تحول دون تحقيق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل".
يشار إلى أن وكالة الاستخبارات النمساوية قد قالت في تقرير لها إن الجمهورية الإسلامية
إيران
"لا تزال تسعى بنشاط إلى تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وليس لديها أي نية للتخلي عنه".
وذكر التقرير أن " برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني متقدم للغاية، وتمتلك إيران ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية القادرة على إطلاق رؤوس نووية لمسافات طويلة".
وقد تشكل نتائج الاستخبارات النمساوية عائقا غير مرغوب فيه في عملية التفاوض التي يجريها الرئيس
ترامب
لحل الأزمة النووية مع إيران، لأن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أن "النظام الإيراني لن يتخلى عن سعيه لامتلاك سلاح نووي" وفق ما أفادت شبكة "فوكس نيوز".
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