وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار

ونقلت وكالة " " الرسمية عن فيدان الذي كان متوجهاً إلى بالقطار "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلاً مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفاً لإطلاق النار. لا أحد يقول إنه لا يريد ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، نقلاً عن المتحدثة باسم ، أن الوفد الروسي إلى الجولة الثانية من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول سيكون هو نفسه الذي شارك في الجولة الأولى.واقترحت عقد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.وضم الوفد الروسي للجولة الأولى التي انعقدت في إسطنبول، في 16 آيار/ مايو الجاري مستشاراً للرئيس ودبلوماسياً رفيع المستوى، وقادة بالجيش والمخابرات.