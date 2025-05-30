الجيش اللبناني: غلق 6 معابر غير شرعية مع سوريا

وقال في بيان إن "وحدة عسكرية تابعة للجيش اللبناني أغلقت 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا الواقعة في على الحدود الشمالية الغربية مع ".وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي إلحاقا بالبيان الصادر في تاريخ 29 أيار 2025 المتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا".وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق إغلاق معابر غير شرعية بين وسوريا، في مناطق شرقي البلاد.وأوضح الجيش اللبناني في بيانه أن وحدة من الجيش أغلقت عدة معابر غير شرعية في مناطق حوش السيد علي والقصر – الهرمل، ومشاريع ، والدورة – القاع.