المناخ يكشر أنيابه.. 32 قتيلا بعواصف باكستان و13 اخرين بانهيار صخري بإندونيسيا

في باكستان، قضى 5 أشخاص بينهم امرأتان وطفل، الخميس، عندما هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح عاتية على مناطق في إقليم بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول إقليمي مكلف الصحافة الفرنسية، الجمعة.ودعت السلطات السكان إلى البقاء في حالة تأهب حتى السبت خشية هبوب عواصف جديدة وتساقط أمطار في شمال البلاد ووسطها، الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم.وبدأ تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح العنيفة السبت، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا ثم 10 أشخاص الثلاثاء في مناطق مختلفة من البلاد.وقُتل الأربعاء 3 أطفال وأصيب 3 في مدينة الجنوبية.ولقي معظم الضحايا حتفهم في انهيار منازلهم فيما قضى البعض جراء سقوط ألواح شمسية انتزعتها الرياح أو نتيجة البرق.وتشهد باكستان وسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة أحوالا جوية قصوى بوتيرة متزايدة.وشهدت عواصف في نيسان/أبريل وأيار/مايو مصحوبة بحبات برد بحجم غير معهود منذ سنوات.وتعرضت البلاد لموجات حر بعد شهر أبريل/نيسان حار بشكل استثنائي وشتاء جاف.واقتربت درجات الحرارة من مستويات قياسية في أبريل/نيسان وصلت إلى 46,5 مئوية في أجزاء من البنجاب.أما في إندونيسيا، فقد قتل 13 شخصا على الأقل وجرح 12 آخرون الجمعة جراء انهيار صخري في مقلع للحجارة في جزيرة جاوا الإندونيسية، بحسب مسؤول في .وكان المقلع الواقع في سيريبون يعمل بشكل قانوني، لكن معايير السلامة المتخذة لم تكن كافية، بحسب ما أكد حاكم جاوا الغربية الذي أمر بإغلاق المكان عقب الحادث.وانهارت صخور فجأة في مكان المقلع وطمرت عمالا ومعدات ثقيلة.وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث المحلية ديني نوركاهيا لوكالة الصحافة الفرنسية: "حتى الآن، عُثر على 13 قتيلا، وقد يكون ما بين خمسة وستة أشخاص آخرين مطمورين، ما قد يرفع عدد القتلى"، مؤكداً أن "عمليات الإجلاء عُلّقت حتى صباح السبت، خوفا من انهيار آخر".وفي فبراير/شباط، انهارت أجزاء من هذا المقلع، من دون أن يسفر الأمر عن إصابات.وتُعد حوادث المقالع والمناجم شائعة في إندونيسيا الأرخبيل الغني بالمعادن، لا سيما في المواقع غير المرخص لها حيث غالبا ما يتم معايير السلامة.في العام 2023 قضى عمال بعدما حوصروا في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة جاوا الوسطى.وفي يوليو/تموز الماضي، قضى 32 شخصا على الأقل وفُقد 35 آخرون في انزلاق أرضي شهدته قرية نائية بالقرب من منجم ذهب غير قانوني في جزيرة سولاويزي.