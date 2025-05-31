شبه عاريات.. السجن لفتيات استعرضن في معلم تاريخي

– دولي

قُبض على خمس سيدات بريطانيات بعد تصويرهن وهن يرقصن على العمود في قصر القديس والقديس الذي تحول لاحقا لمتحف "كورفو" للفن الآسيوي في ، بتهمة "إهانة المشهد الثقافي".

وبرر أهالي الفتيات تصرفهن بأنه جاء بسبب عدم درايتهن بأهمية المكان وقيمته التاريخية، وبأن ما بدر منهن لم يكن سوى "فن أداء".



