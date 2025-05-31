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أكثر من 1.3 مليون حاج يصلون السعودية

دوليات

2025-05-31 | 08:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أكثر من 1.3 مليون حاج يصلون السعودية
295 شوهد

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,330,845) حاجا، حتى نهاية يوم الخميس.

وأوضحت المديرية، أن الغالبية العظمى من الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية، حيث بلغ عددهم (1,260,874) حاجا، في حين استقبلت المنافذ البرية (64,883) حاجا، ووصل عبر المنافذ البحرية (5,088) حاجا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخرت إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

وكانت قد دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، للالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الوزارة "ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه".

كما وجهت الوزارة ضيوف الرحمن "بأهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها، كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة"، مؤكدة "أهمية الالتزام بهذه التعليمات حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن".

ونوهت وزارة الحج والعمرة على ممثلي شركات مزودي الخدمة، "بضرورة التأكيد على حجاجهم بالالتزام بتعليمات الوزارة حفاظًا على سلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وطمأنينة".
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