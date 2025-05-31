ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا

وقال إبراهيم أودو حسيني، رئيس إدارة الإعلام في في ولاية النيجر في نيجيريا، لوكالة رويترز، يوم السبت، إن أكثر من 500 أسرة تضررت ونزح أكثر من 3 آلاف شخص.وكانت السلطات قد أعلنت أن الوفيات بلغت 117 شخصا، أمس الجمعة.ووقعت السيول في بلدة موكوا بوسط ولاية النيجر، مساء الأربعاء، واستمرت حتى صباح الخميس. ولا يزال رجال الإنقاذ يرفعون الوحل والحطام بحثا عن الجثث.وتتعرض نيجيريا للسيول خلال موسم الأمطار الذي بدأ في أبريل/نيسان.وفي عام 2022، شهدت نيجيريا أسوأ موجة سيول منذ أكثر من عقد إذ حصدت أرواح أكثر من 600 ودفعت حوالي 1.4 مليون على النزوح ودمرت 1.09 مليون فدان من الأراضي الزراعية.