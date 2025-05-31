حماس توافق على مقترح الهدنة في غزة.. وصل للوسطاء

ويعني التزام حماس بالمقترح أنها وافقت عليه عمليا، بعد مشارات مع الفصائل في القطاع المحاصر والمدمر.وقال بيان لحركة حماس اليوم السبت إنه "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة (..) حماس ردّها على مقترح الأمريكي ويتكوف الأخير إلى (..) الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع ، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع.وتابع البيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".ولم يستخدم البيان تعبير الموافقة على مقترح الهدنة لكنه أشار إلى تنفيذ أول بنوده، وتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.وكانت تقارير إعلامية محلية قالت إن الفصائل الفلسطينية ضغطت لقبول حماس مقترح المبعوث الأمريكي لتفادي تعرض سكان غزة إلى مزيد من المعاناة الكارثية.وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي ، إن الاتفاق بشأن إقرار هدنة في غزة بات وشيكًا، مرجحًا الإعلان عن ذلك اليوم أو غدًا.وأوضح ، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "هم قريبون جدا من اتفاق حول غزة"، مضيفا "سنبلغكم (التطورات) خلال اليوم أو ربما غدا (السبت). لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق".وكانت قد أعلنت موافقتها على مقترح أمريكي تقدم به ستيف ويتكوف، لإقرار الهدنة في غزة وسط ضغوط داخلية إقليمية على حركة حماس لقبوله.وأكدت حركة حماس أنها "تتشاور" مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته من المبعوث الأمريكي.ويُحدد المقترح الأمريكي آلية معقدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتهدئة دائمة، مع ضمانات أمريكية بالتزام إسرائيل.ومن المفترض أن يجري الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع تعهّد الرئيس ترامب بضمان التزام إسرائيل طوال هذه الفترة، والعمل على استمرار المفاوضات بنية حسنة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى المنطقة لإتمام الاتفاق وقيادة المفاوضات.وبحسب الخطة الأمريكية يجري إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا من أصل قائمة تضم 58 شخصًا، على مرحلتين: النصف الأول (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم الأول من الاتفاق. والنصف الثاني (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم السابع.وفي اليوم العاشر، ستقدّم حماس معلومات كاملة عن جميع الرهائن المتبقين، تتضمن إثبات حياة، تقارير طبية، أو تأكيدات بالوفاة.ستقوم والهلال الأحمر، إلى جانب قنوات أخرى متفق عليها، بتوزيع المساعدات الإنسانية على غزة فور موافقة حماس على وقف إطلاق النار.ومن المقرر أن تتوقف جميع العمليات الهجومية الإسرائيلية في غزة مع بدء تنفيذ الاتفاق. وسيتم تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا، وتمديده إلى 12 ساعة في أيام تبادل الرهائن.وسيُعاد انتشار القوات الإسرائيلية على مرحلتين؛ اليوم الأول: إعادة انتشار في شمال غزة وممر نتساريم، واليوم السابع؛ إعادة انتشار في جنوب غزة، وذلك وفقًا لشروط إنسانية وخرائط متفق عليها.