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مصر.. حبس تيك توكر شهير وصديقه ثلاث سنوات
دوليات
2025-05-31 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
828 شوهد
قررت محكمة مصرية حبس التيك
توكر
المصري الشهير زين
الزين
وصديقه 3 سنوات بتهمة ارتداء ملابس نسائية والتشبه بالإناث، ووضع مساحيق تجميل نسوية على وجهيهما.
وتضمن حكم
المحكمة الاقتصادية
بالإسماعيلية اليوم السبت، أن التيك
توكر
المتهم نشر فيديوهات تخدش الحياء وتحض على ممارسة أعمال الفجور، عن طريق النشر على موقع التواصل الاجتماعي
تيك توك
.
وبدأت القضية في
منتصف
مارس الماضي، عندما رصدت السلطات الأمنية بمدينة دهب في
سيناء
، خلال شهر رمضان، مجموعة من الأفراد يرتدون ملابس نسائية ويتصرفون بطريقة أثارت الشبهات أثناء عودتهم بالحافلة من رحلة ترفيهية على شاطئ المدينة.
ووفقًا لمصادر أمنية تم الاشتباه في التيك توكر زين
الزين
وصديقه ضمن هذه المجموعة، حيث كانا يرتديان ملابس نسائية ويضعان مساحيق تجميل، مما دفع السلطات إلى إيقافهما للتحقيق.
وتمت إحالة المتهمين إلى
النيابة العامة
، التي باشرت التحقيقات على الفور. وخلال التحقيقات، كشفت السلطات أن زين الزين، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على تيك توك، كان ينشر فيديوهات تتضمن رقصات وإطلالات نسائية، مما اعتبرته النيابة "مخالفًا للآداب العامة" و"محرضًا على الفجور".
كما تم عرض المتهمين على الطب الشرعي لتأكيد هويتهما وسلوكهما، وتم التحفظ على هواتفهما المحمولة لفحص المحتوى المنشور.
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