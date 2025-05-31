مصر.. حبس تيك توكر شهير وصديقه ثلاث سنوات

وتضمن حكم بالإسماعيلية اليوم السبت، أن التيك المتهم نشر فيديوهات تخدش الحياء وتحض على ممارسة أعمال الفجور، عن طريق النشر على موقع التواصل الاجتماعي .وبدأت القضية في مارس الماضي، عندما رصدت السلطات الأمنية بمدينة دهب في ، خلال شهر رمضان، مجموعة من الأفراد يرتدون ملابس نسائية ويتصرفون بطريقة أثارت الشبهات أثناء عودتهم بالحافلة من رحلة ترفيهية على شاطئ المدينة.ووفقًا لمصادر أمنية تم الاشتباه في التيك توكر زين وصديقه ضمن هذه المجموعة، حيث كانا يرتديان ملابس نسائية ويضعان مساحيق تجميل، مما دفع السلطات إلى إيقافهما للتحقيق.وتمت إحالة المتهمين إلى ، التي باشرت التحقيقات على الفور. وخلال التحقيقات، كشفت السلطات أن زين الزين، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على تيك توك، كان ينشر فيديوهات تتضمن رقصات وإطلالات نسائية، مما اعتبرته النيابة "مخالفًا للآداب العامة" و"محرضًا على الفجور".كما تم عرض المتهمين على الطب الشرعي لتأكيد هويتهما وسلوكهما، وتم التحفظ على هواتفهما المحمولة لفحص المحتوى المنشور.