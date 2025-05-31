حكم قضائي على "مشرفة إعلام داعش" في تونس

وقضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس، مساء أمس الجمعة، بالسجن مدة 6 سنوات في حق (ف. ز)، وهي فتاة تونسية أُدينت بتهم تتعلق بالإشراف على الإعلامي لتنظيم " " الإرهابي في .وتولّت المتهمة نشر مقاطع مصوّرة وتدوينات تمجّد التنظيم الإرهابي وتروّج لأفكاره، كما دعت من خلالها الشباب إلى الالتحاق بصفوفه والقتال ضمن مجموعاته المسلحة.وُجّهت إلى المتهمة تهم عديدة، أبرزها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتوفير متفجرات، وتخصيص مواقع لفائدة أشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية.وتمكنت السلطات التونسية، في السنوات القليلة الماضية، من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها "أنصار " التابع لتنظيم "القاعدة"، و"جند الخلافة" التابع لتنظيم "داعش".وسبق أن كشف المتحدث باسم للحرس الوطني، العميد الدين الجبابلي، أن الوحدات المعنية بمكافحة الإرهاب تمكّنت، منذ عام 2011، من القضاء على 100 عنصر إرهابي وتوقيف 324 آخرين، عقب تنفيذ 365 عملية ومهمة في إطار مكافحة الإرهاب.