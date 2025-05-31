الحوثيون لـ المستثمرين الأجانب في إسرائيل: غادروا قبل فوات الأوان

وقال الحوثيون في بيان: " ندعو المستثمرين الأجانب والشركات العاملة داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي إلى سرعة المغادرة لأن البيئة لن تكون أمنة والأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية".وذكر البيان، أن "صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية في حال اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافا أكثر وبما يجعل منظومة العدو الصهيوني لاعتراضها بلا فائدة".وكان الحوثيون، قد هددوا بالقول: "ردنا بإذن الله سيكون مزلزلا، مؤلما، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".