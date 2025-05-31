ويتكوف بشأن رد حماس: يعيدنا إلى الوراء

ودعا ويتكوف حماس إلى قبول مقترح الإطار الذي طرحه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكن بدؤها فورا الأسبوع المقبل.وشدد الأمريكي للشرق الأوسط على أن "اقتراحه هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار".وأضاف "يجب على حماس أن تقبل الاقتراح الإطاري الذي قدمناه كأساس للمحادثات غير المباشرة.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في الأيام المقبلة، والذي بموجبه يعود نصف الرهائن الأحياء ونصف المتوفين إلى عائلاتهم، والذي يساعدنا على إجراء مفاوضات جوهرية في المحادثات غير المباشرة بحسن نية لمحاولة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".وردت حماس على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار باستعدادها لإطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين أحياء وإعادة 18 جثة مقابل أسرى فلسطينيين، وهو ما يتوافق بشكل عام مع إطار المبعوث ويتكوف، إلا أن الحركة اقترحت جدولا زمنيا بديلا وشروطا إضافية، وهو ما وصفه مصدر إسرائيلي بأنه رفض فعلي.