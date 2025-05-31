ماسك يرد على تقرير ادمانه على المخدرات

وقال ماسك: "جربتُ الكيتامين بوصفة طبية قبل بضع سنوات وصرحت بذلك على "X".. لذا فالأمر ليس جديدا"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".وأضاف: "يساعد الكيتامين على الخروج من أزمات نفسية خانقة، لكنني لم أتناوله منذ ذلك الحين"، مؤكدا أن الصحيفة "تكذب".وأكد أنه لا يستخدم الكيتامين، نافيا ما ورد في تقرير صحيفة " تايمز" الذي زعم أنه يستخدم هذا العقار ومخدرات أخرى على نطاق واسع.والجمعة، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كان يتعاطى بشكل متكرر خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي .وأفادت بأن "إيلون ماسك تعاطى المخدرات بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد سابقا، بما في ذلك خلال حملة الانتخابية، ونتيجة لهذا الإدمان عانى رجل الأعمال البالغ من العمر 53 عاما من مشاكل صحية، وتغير مزاجه بشكل كبير، وأصبح هو نفسه مهووسا بإنجاب المزيد من الأطفال".