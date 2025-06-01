غارة إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، بين بلدتين في جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة من مسيرة إسرائيلية بين بلدتي دبل وعيتا الشعب جنوبي ".

يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.