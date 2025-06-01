سحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

وجاء القرار بناء على سحب الجنسية من والده، والتي كان الإعلامي قد اكتسبها بالتبعية العائلية.ويستند هذا الإجراء إلى قرار رقم 634 لسنة 2025، والذي قضى بسحب شهادة الجنسية من والد الإعلامي سالم فلاح فدغوش ، ومن جميع من حصلوا على الجنسية من خلاله بطريق التبعية العائلية.ونشر حساب "شبكة " على منصة "إكس" خبر القرار، الذي يأتي في إطار الجهود الرسمية لمراجعة أوضاع الجنسيات الممنوحة بالتبعية في البلاد.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات مماثلة، حيث سبق أن سحبت الجنسية من عدد من الأشخاص في حالات مشابهة، في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لمنح الجنسية .