أوكرانيا تستهدف طائرات عسكرية روسية

أفاد مصدر في الأوكراني، الأحد، بأن أوكرانيا تنفّذ عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في ، حيث استهدفت قاعدة في شرق على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.





وأضاف أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة فيما اندلع حريق في مطار بيلايا في منطقة إركوتسك في شرق ، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا. وقال المصدر إن "أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من الجبهة، في ".وأضاف أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة فيما اندلع حريق في مطار بيلايا في منطقة إركوتسك في شرق ، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وأبرز المسؤول في الأوكراني أن الطائرات التي استهدفتها شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22، التي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.



ولم يتسنّ التحقق من صحة ما جاء في هذا التصريح بعد.



يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، ، أن بلاده سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا، الاثنين.



وقال ، في بيان عبر تطبيق تليغرام، الأحد، إن الأوكراني، عمروف، سيقود الوفد الأوكراني، وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لحماية استقلالنا ودولتنا وشعبنا".