اردوغان يزف بشرى للسوريين

وقال الرئيس التركي، في بيان عقب اجتماع في المجمع الرئاسي، أن "شركة الطيران التركية "AJet" ستبدأ أيضا بتسيير رحلات منتظمة إلى ".وأكد الرئيس "دعمه للشعب السوري بكل ما أوتي من قوة"، لافتا الى انه "مع استقرار سوريا وسلامتها، نؤمن بأن جميع جيرانها وكافة دول المنطقة سيستفيدون من ذلك".ووجه في بيانه تهنئة للحكومة السورية، حيث أفاد بأنها "تعمل بصبر من أجل وحدة البلاد وتضامنها وسلامتها، رغم كل محاولات عرقلتها".وأعرب الرئيس التركي عن سعادته "بقرار رفع العقوبات عن سوريا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات التي وصفها بالتاريخية".