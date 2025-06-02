شرط روسي قبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

وبموجب الوثيقة التي سُلمت للوفد الأوكراني خلال محادثات في إسطنبول، تُطالب "بانسحاب كامل" للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المحتلتين جزئيا في الشرق، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل "تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما".وتُعد هذه الشروط، من وجهة النظر الأوكرانية، بمثابة محاولة فرض أمر واقع على طاولة المفاوضات، في وقت ترفض فيه التنازل عن أي من أراضيها أو الاعتراف بالسيادة الروسية على المناطق المحتلة.وكانت مدينة إسطنبول التركية، قد شهدت الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين وأوكرانيا، هي الثانية من نوعها منذ عام 2022، وسط تصاعد التوتر العسكري واستمرار الخلافات السياسية العميقة.ورغم الجمود السياسي، أعلن الجانبان عن التوصل إلى اتفاق لتبادل جثامين 6 آلاف جندي قضوا خلال المعارك، في خطوة إنسانية لقيت ترحيبا حذرا من .كما كشف الأوكراني عن اتفاق مبدئي لتبادل أسرى، يشمل تحديدا الجرحى وصغار السن من الجنود.وأوضح أوميروف أن الوفد الروسي قدّم مسودة جديدة لاتفاق سلام، مضيفا أن أوكرانيا ستراجع الوثيقة، بينما اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات قبل نهاية يونيو الجاري.