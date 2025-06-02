صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في وتل أبيب الكبرى إثر إطلاق صاروخ من "، مضيفة "صفارات الإنذار دوت في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن واعتراضه".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخ من اليمن والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضه

وأضاف "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن"، كاشفا "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن".