ترامب: سنلاحق أعمال الإرهاب قضائيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه سيتم ملاحقة أعمال الإرهاب قضائيا في تعليق له على هجوم كولورادو.

وقال ، "لن نتسامح مع الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولاية كولورادو"، موضحا أن "منفذ هجوم كولورادو وصل إلى البلاد بفضل سياسة بايدن لفتح الحدود التي أضرت بلدنا بشدة".

وأضاف "سنلاحق أعمال الإرهاب قضائيا بأقصى ما يسمح به القانون"، مشددا بالقول "منفذ هجوم كولورادو ينبغي أن يرحل من البلاد".

وتابع ترامب "هجوم كولورادو يذكر بضرورة الحفاظ على أمن حدودنا وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأمريكا".



وأصيب 8 أشخاص على الأقل بجروح أمس الأحد، بهجوم بعد أن تجمع متظاهرون في بولدر بولاية كولورادو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في .