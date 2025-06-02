اقتراح تركي بعقد قمة تجمع بوتين وزيلينسكي وترامب

وقال بعد اجتماع ثان بين وفدين روسي وأوكراني الاثنين في إسطنبول "غاية ما أرجوه ... هو أن أوفق إلى جمع وفولوديمير في إسطنبول أو ، بل وأن يحضر إلى جانبهما، إن قبلوا ... وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزا للسلام".واعتبر الرئيس التركي أن عقد "الاجتماع نجاح بحد ذاته، بعد أحداث الأمس"، مشيرا تحديدا إلى الهجوم الذي شنته بطائرات مُسيّرة الأحد على مطارات عسكرية في عمق الأراضي الروسية.واستهدفت العملية أربعة مطارات عسكرية روسية، وعشرات الطائرات بينها قاذفات استراتيجية، واعتُبرت الأوسع منذ بدء النزاع، ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني.