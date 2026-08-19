سويسرا توسع نطاق العقوبات على روسيا

وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026، وفقا لبيان الحكومية.وبحسب الوثيقة، ستفرض برن في قطاع الطاقة حظرا على تقديم الخدمات لناقلات الغاز وكاسحات الجليد ومحطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة في ، بالإضافة إلى حظر بيع ناقلات النفط إلى روسيا.علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن عقود بيع ناقلات النفط إلى دول ثالثة بندا يحظر إعادة بيعها في روسيا.وأشار البيان إلى أنه "لن تدخل بعض هذه التدابير، بما فيها حظر تقديم الخدمات لمحطات الغاز الطبيعي المسال، حيز التنفيذ إلا في 1 يناير 2027، بينما ستدخل أحكام أخرى حيز التنفيذ في 1 و21 سبتمبر 2026.وفي القطاع المالي، فُرض حظر على استخدام المنصات الروسية لتبادل وتحويل الأصول المشفرة، فضلا عن حظر دعم تطوير بعض الأصول الرقمية.وفي 22 مايو، نفذت برن الجزء الأول من حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مضيفة 115 فردا و60 كيانا مرتبطا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي وقطاع الطاقة إلى قائمة العقوبات.