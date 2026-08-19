ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران

وقال ، انه "اعلن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد ".

‏وبين انه "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بدعم إيران ستواجه عواقب وخيمة".

وتابع، انه "على جميع حلفائنا الوقوف معا لعزل التهديد الإيراني وهزيمته".

واشار الى انه "لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مني لعقد اتفاق لكنهم أهدروها، و‏عملة إيران لا قيمة لها وهي على حافة ".

ولفت الى انه "‏يجب إيقاف تهريب النفط والتحويلات النقدية والشركات الوهمية الداعمة لإيران"، مردفاً ان "المتطرفين في إيران على وشك الانهيار وإجراءتنا التاريخية ستقضي عليهم".