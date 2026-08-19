وسط مخاوف التضخم.. الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد تصريح الوزارة. وكانت عوائد السندات العالمية قد وصلت الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى موجة بيع للأصولالتي تنطوي على مخاطر عالية.وفقا لرويترز، هبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما نقطة أساس على الأقل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل 10 أعوام.ولم تسهم هذه الخطوة كثيرا في تحسين حالة الإقبال على المخاطرة مع استمرار تعرض أوروبا، التي تعتمد على الطاقة، لضغوط تضخمية بقوة مما يضعف التوقعات المستقبلية لاقتصادها.وقالت محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس، فيونا سينكوتا "مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولارا للبرميل، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، وكذلك المخاوف المالية بشأن تضخم حجم الدين الأمريكي".وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ حركة الشحن عبر ، في الوقت الذي تبادلت فيه وإيران ادعاءات متضاربة حول ما إذا كان الممر المائي مجموعة بورصات ، يتوقع المتعاملون في أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام.وصعدت أسهم الموارد الأساسية 3.3%، متتبعة أسعار المعادن الثمينة، وارتفعت أيضا أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.4%، مما حد من الخسائر.وربح سهم إف.إل آند كو الصناعية الدنمركية 6.3% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثاني فاقت توقعات المحللين.وتراجع سهم شركة روكوول الدنماركية لتصنيع الصوف المعدني 5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات المستثمرين.