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وسط مخاوف التضخم.. الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
دوليات
2026-08-19 | 17:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، مع تغلب زيادة أسعار النفط والمخاوف من ارتفاع التضخم على الشعور بالارتياح الناجم عن انخفاض عوائد السندات بعدما قالت
وزارة الخزانة
الأمريكية إنها ستزيد حجم دعم السيولة للديون طويلة الأجل.
وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد تصريح الوزارة. وكانت عوائد السندات العالمية قد وصلت الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى موجة بيع للأصول
التي تنطوي على مخاطر عالية.
وفقا لرويترز، هبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما نقطة أساس على الأقل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل 10 أعوام.
ولم تسهم هذه الخطوة كثيرا في تحسين حالة الإقبال على المخاطرة مع استمرار تعرض أوروبا، التي تعتمد على الطاقة، لضغوط تضخمية بقوة مما يضعف التوقعات المستقبلية لاقتصادها.
وقالت محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس، فيونا سينكوتا "مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولارا للبرميل، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، وكذلك المخاوف المالية بشأن تضخم حجم الدين الأمريكي".
وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ حركة الشحن عبر
مضيق هرمز
، في الوقت الذي تبادلت فيه
الولايات المتحدة
وإيران ادعاءات متضاربة حول ما إذا كان الممر المائي مجموعة بورصات
لندن
، يتوقع المتعاملون في أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام.
وصعدت أسهم الموارد الأساسية 3.3%، متتبعة أسعار المعادن الثمينة، وارتفعت أيضا أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.4%، مما حد من الخسائر.
وربح سهم إف.إل
سميث
آند كو الصناعية الدنمركية 6.3% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثاني فاقت توقعات المحللين.
وتراجع سهم شركة روكوول الدنماركية لتصنيع الصوف المعدني 5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات المستثمرين.
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