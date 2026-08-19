سوريا تتسلم اللواء السابق عادل عيسى من لبنان

وكان قد تم توقيف اللواء السابق عادل من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في .ووفق السورية، جرى التنسيق لاسترداده بناء على طلب من للجمهورية لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المذكور عن السابع، لارتكاب جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصدا لأكثر من شخصين، وجرم التعذيب المفضي إلى ، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.وأوضح بيان الداخلية أن القضية منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق، تمهيدا للبت بإحالته إلى بدمشق.