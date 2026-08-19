بحضور غوتيريش.. العراق يشارك بمراسم إحياء ذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الممثلية الدائمة لجمهورية لدى شاركت، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ، في مراسم إحياء الذكرى الثالثة والعشرين للتفجير الإرهابي الذي استهدف في عام 2003، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني".وأضافت، أن "المراسم أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمام النصب التذكاري لضحايا التفجير، حيث وضع الأمين العام إكليلاً من الزهور تكريماً لأرواح الضحايا، أعقبه الوقوف دقيقةالتفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى في بغداد في 19 آب 2009".وأكد أن "الإرهاب لا يعرف جنسيةً أو ديناً أو حدوداً"، مشيراً إلى أن "مواجهته تتطلب تضافر جهود ووحدة موقفه".وأعرب عن تقدير "حكومة جمهورية العراق للعاملين في الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وتضحياتهم في سبيل تعزيز السلام وخدمة الإنسانية".