57 سلاحاً نووياً.. ترامب يكشف عن ترسانة كيم ويلوّح بلقائه

وأوضح للصحفيين في : "لديه 57 سلاحا نوويا قويا للغاية. كان ينبغي ألا يُسمح بحدوث ذلك أبدا. لكنه يمتلكها. وأنا على وفاق تام معه".وأشار ترامب إلى أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم الشمالية .وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي (البنتاغون) بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش .وكتب ترامب في منشور على يوم الأحد الماضي أن تلك التدريبات أرسلت رسالة إلى "غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت، طوال فترة ، تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد".وشهدت العلاقة بين ترامب وكيم جونغ أون فتورا بعد لقاءات مباشرة في عامي 2018 و2019، بما في ذلك تبادل قصير للحديث في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حين أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يطأ الأراضي .وقال ترامب للصحفيين اليوم خلال جولة في مهبط طائرات الهليكوبتر أمر ببنائه في الجنوبية التاريخية للبيت الأبيض: "أعرف أون جيدا، وسيكون على ما يرام ما دام لدينا رئيس ذكي".وتباينت تقديرات الخبراء على مدار سنوات بشأن عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية. وقدر الدولي لأبحاث السلام في يونيو/حزيران أن كوريا الشمالية "ربما تكون جمعت نحو 60 رأسا حربيا، وتمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 30 رأسا حربيا آخر على الأقل".