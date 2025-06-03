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كوريا الجنوبية تختار اليوم خلفا للرئيس المعزول

دوليات

2025-06-03 | 01:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كوريا الجنوبية تختار اليوم خلفا للرئيس المعزول
302 شوهد

السومرية نيوز- دولي
يتوجه ناخبو كوريا الجنوبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الـ21 التي يتنافس فيها لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي، وكيم مون-سو عن حزب سلطة الشعب المحافظ.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد مرور ستة أشهر بالتمام والكمال على إعلان الرئيس السابق يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد مهامه فور إعلان فوزه، دون فترة انتقالية، نظرا لأن الانتخابات تجري لاختيار خلف للرئيس السابق المعزول.
بدأ التصويت في 14,295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد منذ الساعة السادسة صباحا، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم 44,391,871 ناخبا، منهم 15,423,607 شاركوا في التصويت المبكر الذي جرى يومي 29 و30 ايار، مسجلا نسبة مشاركة بلغت 34.74%، وهي ثاني أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية بعد نسبة 36.93% التي سجلت في انتخابات 2022.
ويشترط على الناخبين إحضار بطاقة هوية تحمل صورة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، للإدلاء بأصواتهم.
من المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات بين الساعة 8:30 و8:40 مساء الثلاثاء في 254 مركز فرز، بمشاركة حوالي 70 ألف مسؤول.
وأوضح مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات أن "النتائج الأولية للفائز من المتوقع صدورها منتصف ليل الثلاثاء، بينما من المتوقع أن تنتهي عملية الفرز بالكامل بحلول الساعة السادسة صباح يوم 4 حزيران".
وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق. لكن في حالة الانتخابات التي تجرى بسبب شغور منصب الرئاسة، تبدأ ولاية الرئيس الجديد فور إعلان فوزه.
عقب انتهاء فرز الأصوات، ستعقد اللجنة الوطنية للانتخابات جلسة عامة لإقرار النتائج.
وبعد أن يقر رئيس اللجنة فوز الرئيس المنتخب خلال الجلسة، تبدأ ولايته رسميا على الفور.
ومن المتوقع أن تعقد هذه الجلسة العامة بين الساعة السابعة والتاسعة صباح اليوم التالي للانتخابات.
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