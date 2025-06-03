التقشف يضرب "مايكروسوفت".. تسريح 6000 موظف وإلغاء مئات الوظائف

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات .ووفقا لتقارير فقد أبلغت الشركة أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم.ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة.وفي حزيران الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في " " 228 ألف موظف.وفي كانون الثاني 2023 سرحت الشركة حوالي 10 آلاف موظف.