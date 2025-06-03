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بعد مايكروسوفت.. تقشف في ناسا وديزني

دوليات

2025-06-03 | 06:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد مايكروسوفت.. تقشف في ناسا وديزني
132 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ذكرت صحيفة SpaceNews أن وكالة ناسا الأمريكية نشرت تفاصيل خطة حكومية لتخفيض ميزانيتها بنسبة تقارب الـ 25%.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، يفترض مقترح البيت الأبيض ميزانية لناسا للسنة المالية 2026 قدرها 18.8 مليار دولار، بينما كانت 24.9 مليار دولار في عام 2025.
كما أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض عدد موظفي الخدمة المدنية في وكالة ناسا بنحو الثلث، من 17391 إلى 11853 موظفا.
وتظهر الوثائق التي نشرتها ناسا على وجه الخصوص أن ميزانية العلوم في الوكالة قد تُخفض بنحو 50% بسبب إلغاء عدد من البرامج، بينما سيتجاوز تمويل المشاريع المتعلقة بالاستكشاف البشري المحتمل للمريخ المليار دولار.
وتبعا لمجلة SpaceNews فإن هذا التخفيض في الميزانية يعد التخفيض الأكبر المُقترح لناسا على أساس سنوي، ومع مراعاة التضخم، ستنخفض ميزانية الوكالة إلى مستويات عام 1961
وفي ايار الماضي، قالت كاثي ووردن، الرئيسة التنفيذية لشركة Northrop Grumman الأمريكية للصناعات العسكرية إنها لا ترى زيادة في الطلبات على إطلاق الصواريخ من وكالة ناسا في المستقبل المنظور.
وأعلنت شركة دزني ن تسريح مئات الموظفين حول العالم، تشمل الأقسام المعنية بالإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتمويل.
وأوضحت الشركة العملاقة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرّاً لها، أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق متغيرات كبيرة تشهدها صناعة الترفيه، خصوصاً مع تحوّل الجمهور من الاشتراكات التلفزيونية التقليدية نحو خدمات البث الرقمي مثل ديزني بلاس".
 
وأكّدت الشركة أنّها "تواصل تقييم أساليب إدارة أعمالها بكفاءة، مع الحفاظ على الابتكار والإبداع الذي يتوقّعه الجمهور من ديزني"، بحسب ما نقل عن متحدّث رسمي باسمها.
وتأتي هذه الجولة من التسريحات بعد موجة واسعة شهدها عام 2023، حين استغنت الشركة عن نحو 7,000 موظف ضمن خطة الرئيس التنفيذي بوب آيغر لتوفير نحو 5.5 مليار دولار.
وقد طالت التسريحات الجديدة عدة فرق داخلية، بينها أقسام التسويق للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، إضافة إلى موظفين في أقسام اختيار الممثلين والتطوير، فضلاً عن الشؤون المالية.
ورغم ذلك، أكدت ديزني أنّ "أيّاً من الفرق لن يُغلق بشكل كامل، وأنّ عملية التقليص جاءت "بشكل دقيق لتقليل التأثير على الموظفين قدر الإمكان".
وديزني، التي توظّف أكثر من 233,000 شخص، بينهم نحو 60,000 خارج الولايات المتحدة، تملك علامات ترفيهية كبرى مثل "مارفل"، "هولو" و"إي إس بي إن".
ورغم قرارات التسريح، فإن الشركة سجّلت نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغت إيراداتها 23.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك جزئياً إلى نمو قاعدة مشتركي منصة "ديزني بلاس".
وعلى صعيد الأفلام، أطلقت الشركة هذا العام عدداً من الأعمال الجديدة، من بينها "كابتن أميركا: العالم الجديد الشجاع"، ونسخة حيّة من فيلم "سنو وايت" لم تحقّق النجاح المتوقع. في المقابل، حقق فيلم "ليلو وستيتش" نجاحاً كبيراً، وتجاوزت إيراداته 610 ملايين دولار عالمياً منذ إطلاقه في ايار، بحسب بيانات "بوكس أوفيس موجو".
يذكر ان مصادر مطلعة أفادت بأن شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات.
 
 

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