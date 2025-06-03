العفو الدولية تدعو إلى وقف توريد الأسلحة لإسرائيل

وطالبت المنظمة في بيان بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.وأكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا إلزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".ووجهت منظمة انتقاداً حادا للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".ودعت الدول إلى وقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".