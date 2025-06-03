بينها دولة عربية.. الجمعية العمومية تنتخب أعضاء بمجلس الأمن

وأظهرت نتائج التصويت انتخاب وكولومبيا وجمهورية الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا كأعضاء غير دائمين جدد في اعتبارا من 1 يناير 2026.وسيحل الأعضاء الجدد في محل الجزائر وغيانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون، التي تنتهي فترة عضويتها في 31 2025.يذكر أن إجراءات انتخاب الأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن تكون بسرية مطلقة، على عكس التصويت على القرارات، عندما يتم عرض تصويت كل دولة على شاشة كبيرة، حيث أجري تصويت الجمعية العامة لعام 2025 دون أي دسائس أو تنافس.