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بينها دولة عربية.. الجمعية العمومية تنتخب أعضاء بمجلس الأمن
دوليات
2025-06-03 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
280 شوهد
أجرت الجمعية العمومية في
الأمم المتحدة
تصويتا لانتخاب أعضاء جدد غير دائمين في
مجلس الأمن الدولي
لعام 2026-2027.
وأظهرت نتائج التصويت انتخاب
البحرين
وكولومبيا وجمهورية
الكونغو
الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا كأعضاء غير دائمين جدد في
مجلس الأمن الدولي
اعتبارا من 1 يناير 2026.
وسيحل الأعضاء الجدد في
مجلس الأمن
محل الجزائر وغيانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون، التي تنتهي فترة عضويتها في 31
ديسمبر
2025.
يذكر أن إجراءات انتخاب الأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن تكون بسرية مطلقة، على عكس التصويت على القرارات، عندما يتم عرض تصويت كل دولة على شاشة كبيرة، حيث أجري تصويت الجمعية العامة لعام 2025 دون أي دسائس أو تنافس.
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