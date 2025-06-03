هدد ، الثلاثاء، بعواقب وخيمة في حال عدم الموافقة على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ويتكوف.

وقال ، "ويتكوف بعث مقترحا مفصلا لإيران بشأن الاتفاق النووي والرئيس يأمل أن توافق عليه"، موضحا " ستواجه عواقب وخيمة في حال عدم الموافقة على مقترح ويتكوف".

الى ذلك، قال البيت الأبيض، "قطعنا شوطا كبيرا بشأن الصراع في أوكرانيا".

وأضاف "الرئيس ترامب مستعد لاستعمال العقوبات على إذا استدعت الحاجة ذلك"، كاشفا "نسير في اتجاه التوصل لاتفاقات تجارية جيدة".