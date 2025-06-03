الفلبين تدق ناقوس الخطر ومطالبات بإعلان الطوارئ.. الإصابة بالإيدز وصلت الى 500%

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر أمني يكشف حقيقة إحالة يار الله الى التقاعد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الفلبين تدق ناقوس الخطر ومطالبات بإعلان الطوارئ.. الإصابة بالإيدز وصلت الى 500%

دوليات

2025-06-03 | 14:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الفلبين تدق ناقوس الخطر ومطالبات بإعلان الطوارئ.. الإصابة بالإيدز وصلت الى 500%
1,616 شوهد

حذرت السلطات الطبية الفلبينية اليوم الثلاثاء من "حالة طوارئ صحية عامة" وشيكة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) هذا العام، مع ارتفاع الاصابات بين الشباب بشكل خاص، حيث وصلت الى 500%

في المتوسط، سُجِّلت 57 حالة إصابة جديدة يوميًا في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 117 مليون نسمة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 50% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة تيد هيربوسا في رسالة فيديو نُشرت اليوم الثلاثاء: "لدينا الآن أعلى عدد من الحالات الجديدة هنا في غرب المحيط الهادئ".

وطالب "بإعلان حالة طوارئ قصوى لمواجهة الوباء الذي يفتك بالذكور على وجه الخصوص وذلك بسبب العلاقات الشاذة، حيث شكل الشواذ قرابة 90% من الحالات".
وقال: "المخيف هو أن شبابنا يُشكلون نسبة كبيرة من الحالات الجديدة".
وأضاف هيربوسا: "من مصلحتنا إعلان حالة طوارئ صحية عامة، وحالة طوارئ وطنية لفيروس نقص المناعة البشرية، لحشد المجتمع بأكمله، والحكومة بأكملها، لمساعدتنا في هذه الحملة للحد من عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية".

وأفادت وزارة الصحة بأن 95% من الحالات الجديدة المُبلغ عنها كانت لذكور، 33% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، و47% تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.
ولم توضح الحكومة أسباب هذه الزيادة، التي قالت إنها أعاقت محاولات الحكومة لتحقيق الأهداف العالمية التي حددتها حملة الأمم المتحدة للقضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030.
وبموجب القانون الفلبيني، يحق للرئيس إعلان حالة طوارئ صحية إذا شكّل الوباء تهديدًا للأمن القومي. وكانت بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020 آخر مرة تم فيها ذلك.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تشخيص 55% فقط من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في الفلبين، بينما يتلقى 66% فقط من الذين تم تشخيص إصابتهم علاجًا مضادًا للفيروسات القهقرية لإنقاذ حياتهم.
أسباب الإصابات
لا يزال الاتصال الجنسي هو الطريقة السائدة لانتقال العدوى، حيث تُعزى غالبية الحالات منذ عام 2007 إلى الممارسات غير الطبيعية بين الرجال وبعضهم.

شهدت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ارتفاعًا في الفلبين منذ عام 2021، حيث يُقدر أن 252.800 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في البلاد بحلول نهاية هذا العام.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

الايدز

الاصابات

قفزة

الفلبين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
Play
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
Play
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
Play
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Play
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
Play
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Play
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
Play
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
Play
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
Play
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
Play
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Play
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
Play
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
Play
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
Play
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Play
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
Play
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Play
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
Play
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
Play
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
Play
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
Play
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Play
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
اخترنا لك
الحوثيون يعلنون استهداف "مطار اللد" بصاروخ
16:56 | 2025-06-03
مطلب أممي بالتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات
15:47 | 2025-06-03
واشنطن تكشف: ترامب لم يعلم بضربات أوكرانيا المفاجئة
15:18 | 2025-06-03
سقوط صاروخين جنوب الجولان وقصف يستهدف الأراضي السورية
14:57 | 2025-06-03
مقتل وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة
14:11 | 2025-06-03
البيت الأبيض يهدد إيران بـ"عواقب وخيمة"
13:29 | 2025-06-03

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.