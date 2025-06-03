واشنطن تكشف: ترامب لم يعلم بضربات أوكرانيا المفاجئة

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم ، كارولاين ليفيت، الثلاثاء.وأطلقت أوكرانيا، الأحد، 117 طائرة مسيرة، في عملية أطلقت عليها اسم "شبكة " لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في وأقصى شمال البلاد.من جانبه، أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير بحسب "شبكة CNN"، بأن هجوم أوكرانيا أظهر مستوى من التطور لم تشهده البلاد من قبل.وأضاف المسؤول الدفاعي أن الأميركي، بيت هيغسيث تلقى تحديثات دورية أثناء سفره إلى المشتركة، الأحد، لكنه لم يتحدث بعد إلى نظرائه الأوكرانيين.