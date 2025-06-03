الحوثيون يعلنون استهداف "مطار اللد" بصاروخ

وقال الناطق العسكري باسم ، "نفذنا عملية عسكرية ضد في المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت، اليوم الثلاثاء، إن "صفارات الإنذار دوت في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من "، فيما اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى أن توقف عن العمل مؤقتا بسبب صاروخ أطلق من اليمن.