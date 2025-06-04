الكويت تسحب الجنسية من شيوخ قبيلتين ومن يتبعهما – عاجل

وأوضحت جريدة " اليوم" الرسمية، إن "السلطات سحبت الجنسية الكويتية من شيوخ شمر "ال جربا" وشيوخ قبيلة عنزة "ال هذال" في الكويت ومن يتبعهما".وأصدرت لتحقيق الجنسية في الكويت في (1 حزيران 2025) قرارا بسحب الجنسية من الإعلامي شعيب سالم فلاح فدغوش .يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات مماثلة، حيث سبق أن سحبت الجنسية من عدد من الأشخاص في حالات مشابهة، في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لمنح الجنسية الكويتية.