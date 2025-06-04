إيران.. تفاصيل اعتقال المسؤول عن حساب "نتنياهو" بالفارسية

ووفقا للتقارير، تم السيطرة على الحساب بالكامل من قبل الإيرانية، التي بدأت بإدارته ونشر محتوى يهدف إلى كشف ما وصفته بـ"الأكاذيب الإسرائيلية" والتأثير على الرأي العام الإيراني والخارجي.تأتي هذه العملية في إطار جهود المتواصلة لمواجهة الحملات الإعلامية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز سيطرتها على المعلومات المتداولة بين الجمهور الناطق بالفارسية.ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التطورات.