اعتقال "عاشق حفيدة ترامب" خلال "تسلقه جدار القصر"

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن الشاب البالغ من العمر 23 عاما ويدعى أنطوني رييس، تم توقيفه من قبل جهاز ، حيث ابلغ رييس الضباط بأنه أراد الدخول إلى المنتجع الرئاسي كي "ينشر رسالة " للرئيس ويتقدم لطلب يد حفيدته كاي".وتشير المعلومات الى انها ليست المرة الأولى التي يقوم بها رييس بتسلق جدار المنتجع، اذ سبق له ان حاول التسلل الى المنتجع رأس ليلة السنة الماضية عندما كان ترامب متواجدا في الداخل، وقد تم تحذيره من قبل الشرطة حينها بتهمة التعدي على الملكية.وفي الحادث الأخير، تسلق رييس جدار المنتجع ما أدى لاطلاق صافرات الإنذار، قبل ان تسارع وحدة الخدمة السرية إلى توقيفه على الفور دون أي مقاومة، قبل أن تقوم شرطة بالم بيتش باعتقاله رسميًا وتوجيه تهمة "التعدي على ملكية مأهولة" له.في البداية، حُددت كفالة رييس بمبلغ 1000 دولار، إلا أنه سرعان ما تم رفعها إلى 50,000 دولار في ظل تكرار الجريمة، وسط ترجيحات بفرض تهم فدرالية إضافية لاحقًا.