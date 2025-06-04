استمرت 75 دقيقة.. كشف تفاصيل مكالمة بين ترامب وبوتين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ديشامب يكشف عن موقع مبابي في مباراة الغد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528734-638846542036989700.jpg
استمرت 75 دقيقة.. كشف تفاصيل مكالمة بين ترامب وبوتين
دوليات
2025-06-04 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,020 شوهد
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة، تناولت التصعيد العسكري في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.
وقال
ترامب
، في منشور له على منصة "تروث سوشال"، إن المحادثة مع
بوتين
كانت "جيدة"، لكنها "ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أعرب بشدة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية.
وأضاف ترامب أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، حيث شدد على أن الوقت "ينفد" فيما يتعلق باتخاذ
طهران
قرارها النهائي بشأن امتلاك سلاح نووي.
وأوضح أنه أبلغ بوتين بوضوح أن "
إيران
لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مؤكدا أن بوتين وافقه الرأي في هذه النقطة.
وأشار ترامب إلى أن بوتين أعرب عن استعداده للمشاركة في المحادثات مع إيران، وربما لعب دور في تسريع التوصل إلى حل، فيما عبّر ترامب عن قلقه من "تباطؤ" إيران في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف.
واختتم ترامب بالقول إن "إجابة نهائية من إيران ستكون مطلوبة قريبا جدا"، في إشارة إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية حول هذا الملف.
ورغم أن ترامب دائما ما كان يبدي إعجابه ببوتين، إلا أنه أظهر في الأسابيع الأخيرة إحباطا متزايدا تجاه موقف
موسكو
خلال مفاوضات الهدنة مع
كييف
التي وصلت إلى طريق مسدود.
وأجرى ترامب وبوتين مكالمة هاتفية استمرت ساعتين قبل أسابيع، وبعدها أعلن الرئيس الأميركي أن موسكو وكييف "ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كشف تفاصيل اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
13:13 | 2025-05-17
60 دقيقة.. تفاصيل مكالمة "جيدة" بين ترامب وزيلينسكي
13:25 | 2025-03-19
النفط ينخفض متأثرا بما جرى بمكالمة ترامب وبوتن
02:18 | 2025-03-19
تعليق صيني على مكالمة بوتين وترامب: خطوة ضرورية
08:59 | 2025-03-19
ترامب
بوتين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
محليات
35.79%
05:14 | 2025-06-03
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
05:14 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
محليات
33.34%
09:23 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
09:23 | 2025-06-03
اعلان نتائج تربية البصرة للصف السادس الابتدائي
محليات
16.26%
01:11 | 2025-06-04
اعلان نتائج تربية البصرة للصف السادس الابتدائي
01:11 | 2025-06-04
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.62%
03:29 | 2025-06-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:29 | 2025-06-03
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
15:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
15:00 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
15:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
15:00 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
اخترنا لك
سوريا تعلن ضبط "جميع" معامل إنتاج الكبتاغون
15:00 | 2025-06-04
"يوم القيامة" تظهر على شاطئ في أستراليا.. (صورة)
12:14 | 2025-06-04
بوتين يوجه اتهاما لأوكرانيا يخص وقف إطلاق النار
12:04 | 2025-06-04
كم تبلغ كلفة كسوة الكعبة؟
11:56 | 2025-06-04
السعودية تطلق دليل المناسك الذكي
11:44 | 2025-06-04
"فم عملاق" في الشمس يوجه أنفاسه النارية نحو الأرض
11:02 | 2025-06-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.