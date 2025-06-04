استمرت 75 دقيقة.. كشف تفاصيل مكالمة بين ترامب وبوتين

وقال ، في منشور له على منصة "تروث سوشال"، إن المحادثة مع كانت "جيدة"، لكنها "ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أعرب بشدة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية.وأضاف ترامب أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، حيث شدد على أن الوقت "ينفد" فيما يتعلق باتخاذ قرارها النهائي بشأن امتلاك سلاح نووي.وأوضح أنه أبلغ بوتين بوضوح أن " لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مؤكدا أن بوتين وافقه الرأي في هذه النقطة.وأشار ترامب إلى أن بوتين أعرب عن استعداده للمشاركة في المحادثات مع إيران، وربما لعب دور في تسريع التوصل إلى حل، فيما عبّر ترامب عن قلقه من "تباطؤ" إيران في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف.واختتم ترامب بالقول إن "إجابة نهائية من إيران ستكون مطلوبة قريبا جدا"، في إشارة إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية حول هذا الملف.ورغم أن ترامب دائما ما كان يبدي إعجابه ببوتين، إلا أنه أظهر في الأسابيع الأخيرة إحباطا متزايدا تجاه موقف خلال مفاوضات الهدنة مع التي وصلت إلى طريق مسدود.وأجرى ترامب وبوتين مكالمة هاتفية استمرت ساعتين قبل أسابيع، وبعدها أعلن الرئيس الأميركي أن موسكو وكييف "ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".