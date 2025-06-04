"فيتو أمريكي" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يخص غزة

فشل ، مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن بعد استخدام لحق النقض.

واستخدمت حق "الفيتو" ضد مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية على الفور.

وصوت 14 بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بشأن غزة فيما اعترضت .

ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل في جميع أنحاء القطاع.



وهذا التصويت هو الأول في يناقش قرارا جوهريا يتعلق بالحرب في غزة منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه.