حريق يلتهم سفينة تحمل 800 سيارة قبالة ألاسكا

وكانت السفينة التي ترفع علم ليبيريا تحمل 3000 مركبة، بينها 800 سيارة كهربائية، عندما لوحظ تصاعد الدخان من سطحها.ونجح طاقم السفينة المكون من 22 فرداً في الإخلاء الآمن عبر قارب نجاة، ثم انتقلوا إلى سفينة تجارية قريبة بتنسيق مع الأمريكي.وتقع السفينة المنكوبة على بعد 483 كيلومترا جزيرة أداك، حيث تواصل فرق الإنقاذ محاولات السيطرة على الحريق.وكانت السفينة قد غادرت ميناء يانتاي الصيني في 26 مايو متجهة إلى . وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه صناعة الشحن ارتفاعا مقلقا في حرائق السفن، خاصة تلك الناقلة للمركبات الكهربائية، حيث تتوقع تقارير تأمينية تسجيل أعلى معدلات الحوادث منذ عشر سنوات.وأشارت شركة "أليانز" في تقرير حديث إلى تعقيدات إخماد حرائق السفن الكبيرة، مما يزيد المخاطر في هذا القطاع. ولم تصدر السفينة أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.