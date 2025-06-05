ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى أمريكا.. هل بينها العراق؟

ويفرض قرار قيودا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: وبورما وتشاد وجمهورية وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.كما يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية . وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.