إسرائيل تهدد مختار بلدة جنوبية في لبنان (صورة)

– دوليات



في تصعيد لافت ضمن الحرب النفسية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي ضد البلدات الجنوبية في ، ألقت طائرات استطلاع إسرائيلية منشورات في أجواء بلدة يارون – قضاء ، تضمنت تهديدًا مباشرًا لمختار البلدة.

وجاء في المنشورات: "المختار بايع الضيعة، هنيئًا للمختار السابق ، تم اختيارك لتكن عبرة لمن يعتبر، أنت مرصود ومراقب جوًّا وأرضًا والكل يرى ويسمع. أعدل عن دهائك مع جمعية وتعاونوا الصفراء لصالحك ولصالح أهالي يارون". وفي 15 الشهر الماضي، أغارت مروحية آباتشي إسرائيلية 3 مرات متتالية في ظرف نصف ساعة تقريباً، على بلدة "حولا" في الجنوب، مستهدفة بصاروخ مقر لجمعية "وتعاونوا".

