"شرط لكل قادة العالم".. رئيس البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

ووفق "رويترز"، يقوم رئيس التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2010، بزيارة دولة إلى قبل مؤتمر تنظمه والرياض في اعتبارا من 17 يونيو/حزيران المقبل، للدفع بتسوية على أساس "حل الدولتين" بين والفلسطينيين.واتهم الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي ، مجددا، "حكومة اليمين المتطرف" في إسرائيل بارتكاب "إبادة متعمدة" في قطاع غزة.وقال لولا: "ما يحصل في غزة ليس حربا. هي إبادة جماعية يمارسها جيش عالي التجهيز ضد نساء وأطفال (...) نرى إبادة ترتكب على مرأى منا يوما بعد يوم ولم يعد قبولها ممكنا". وسبق للرئيس البرازيلي أن تحدث مرارا عن وقوع "إبادة جماعية" في غزة.