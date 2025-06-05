"الناتو" يقر خطة عسكرية ضخمة لمواجهة روسيا

ونقلت وكالة "د ب أ" الألمانية أن البرنامج الجديد يركز على توسيع قدرات الردع والدفاع خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء أولوية قصوى لمجالات مثل الدفاع الجوي.ووفقا للوكالة، فإن القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع وزراء الدفاع في يتضمن أهدافا جديدة لتعزيز القدرات العسكرية، مع تحديد واضح للمساهمات المطلوبة من كل في جهود الردع والدفاع المشترك.واستندت هذه الخطط إلى استراتيجيات دفاع حديثة، تأخذ في الاعتبار تقارير استخباراتية تشير إلى أن ، ورغم الأحداث الأوكرانية، قد تكون قادرة على خوض صراع عسكري مع " " خلال السنوات القليلة المقبلة.في حين ظلت الأهداف التفصيلية للخطة سرية لضمان بقاء الناتو "خصما غير متوقع" بالنسبة لروسيا، فقد شهدت متطلبات القدرات العسكرية زيادة بنحو 30% مقارنة بالمستويات السابقة. كما يأتي الهدف الجديد لزيادة الإنفاق الدفاعي استجابة للعجز الحالي وللمعايير التخطيطية المحدثة.يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد ضغط مرارا في الأشهر الأخيرة على حلفاء "الناتو" لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.