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الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

دوليات

2025-06-05 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
534 شوهد

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الخميس، التوجه من عرفات إلى مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) "بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم، الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة الجاري، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة الرسول ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج، خدمةً لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.
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