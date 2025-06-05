الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

وذكرت (واس) "بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب هذا اليوم، الخميس، التاسع من شهر ذي الجاري، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الشريفين، ليؤدي ضيوف مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد ، وقضاء ركن الأعظم".ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر لأداء مناسك حجهم.واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج، خدمةً لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.