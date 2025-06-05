الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبان في ضاحية بيروت بالإخلاء

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة جوية تظهر مبنى محدد باللون الأحمر في الضاحية.وقال " عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، ، في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".وأضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".