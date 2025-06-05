غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الخميس، الضاحية الجنوبية للعاصمة .

وقالت وسائل اعلام دولية، "غارات عدة من مسيرات ومقاتلات إسرائيلية على الجنوبية".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "نهاجم حاليا أهدافا تابعة للوحدة الجوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

من جانبه، دعا الأممي في بيروت، إلى "وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض تفاهم وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701".

وكان الجيش الإسرائيلي وجه، اليوم الخميس، إنذاراً سكان عدة أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية، دعاهم فيها للابتعاد عن مبان محددة.